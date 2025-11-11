Apatzingán, Mich.- 11 de noviembre de 2025.- Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante la madrugada de este martes en la colonia Babilonia de Apatzingán. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, la víctima logró ser trasladada con vida a un hospital.

El hecho fue en la calle Samuel Castañón Poniente, esquina con Licenciado José Manuel de Herrera, cerca del mercado Ignacio López Rayón, donde los vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre malherido en la vía pública.

Al llegar al lugar, los paramédicos y los elementos de seguridad encontraron a la víctima, de entre 30 y 35 años de edad, con varias heridas provocadas por arma blanca. El lesionado fue estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital IMSS-Bienestar de Apatzingán para recibir atención médica.

Hasta el momento, se desconoce su estado de salud, así como la identidad de los agresores. La Fiscalía Regional ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque.