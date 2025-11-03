Uruapan, Mich.- 03 de noviembre de 2025.- La mañana de este lunes, cientos de estudiantes de distintos planteles educativos marcharon por calles de la ciudad de Uruapan, para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, además de que también fue bloqueada la carretera Uruapan-Los Reyes.

#Video | Con marchas y bloqueos carreteros en #Uruapan; exigen justicia por el homicidio del alcalde #CarlosManzo ✊🕯️ pic.twitter.com/TUQpd2d0Ju — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 3, 2025

Desde temprana hora, alumnos de las escuelas preparatorias Lázaro Cárdenas y Eduardo Ruiz, dependientes de la Universidad Michoacana, se congregaron sobre la avenida Lázaro Cárdenas, mejor conocida como “pista vieja”, para iniciar la marcha a la que se unieron estudiantes de otros planteles educativos.

#Videos | Con marchas y bloqueos carreteros en #Uruapan; exigen justicia por el homicidio del alcalde #CarlosManzo ✊🕯️ pic.twitter.com/fAd8PxxmgG — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 3, 2025

Con pancartas en las que exigían justicia para Carlos Manzo, los estudiantes marcharon por las principales Avenidas de la ciudad hasta llegar al Centro de la ciudad; de manera simultánea, habitantes de varias comunidades bloquearon por tiempo indefinido la carretera Uruapan-Los Reyes, en la desviación a Corupo, lugar conocido como “Paquicho”, para exigir que se capture a los autores intelectuales del cobarde asesinato.

Durante las próximas horas se ha convocado a otras marchas en protesta por el homicidio de Carlos Manzo, en Morelia y Apatzingán, en ambos casos encabezadas por estudiantes universitarios.