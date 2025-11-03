Cada 3 de noviembre se conmemora el Día de Visibilidad del Síndrome de Sudeck, también conocido como Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC), una enfermedad poco frecuente que causa dolor crónico, rigidez, inflamación y cambios en la piel o los huesos, generalmente después de una lesión o cirugía.

El objetivo de esta fecha es dar a conocer la enfermedad, impulsar la investigación médica y apoyar a quienes la padecen, ya que muchas veces el diagnóstico se retrasa debido a su baja incidencia y a la falta de información.

Visibilizar el Síndrome de Sudeck es un paso fundamental para promover la empatía, mejorar el acceso a tratamientos y garantizar una mejor calidad de vida para las personas afectadas.