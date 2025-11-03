Morelia, Mich.- Lunes 03 de noviembre de 2025.- Los sujetos baleados durante la noche de ayer domingo en un inmueble ubicado a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Uruapilla, ya fueron identificados, informaron fuentes allegadas a la Policía.

Uno de los citados individuos respondía al nombre de Alejandro, de entre 30 y 35 años de edad, alias “El Chilango”, quien falleció en el lugar de los hechos. El otro es Eduardo, de 30 años, mismo que quedó malherido y fue canalizado por paramédicos a un hospital.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión; únicamente se supo que los atacantes escaparon a bordo de una motocicleta. La Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las averiguaciones del caso, a efecto de esclarecerlo.