Paracho, Mich.- 8 de junio de 2026.- La tarde de este lunes, pobladores de la comunidad indígena de Pomacuarán, incendiaron al menos una patrulla de Guardia Civil, a manera de presión para que se instale una mesa de dialogo con autoridades en la que se puedan llegar a acuerdos para reforzar la seguridad en la región.

Es de recordar que, desde temprana hora, un nutrido grupo de habitantes de dicha población, iniciaron un bloqueo en la carretera que va de Uruapan a Paracho.

Los inconformes refieren en fechas recientes se han incrementado los asaltos y robos, así como secuestros en esa región, por lo que urgen la presencia permanente de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Además, los comuneros piden la acreditación de elementos de seguridad que sean originarios de la comunidad, la instalación de un cuartel policial y una ambulancia comunal para atención de emergencias.

Al sitio acudieron 7 policías con la intención de entablar dialogo con los manifestantes, pero fueron retenidos y a bordo de dos patrullas, trasladados a la jefatura de tenencia de Pomacuarán.

Posteriormente, minutos antes de las 15:00 horas en el sitio del bloqueo, los comuneros incendiaron una patrulla policial y amagan con continuar con las quemas si no se ven resueltas sus demandas.