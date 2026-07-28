Morelia, Mich.- Un joven de aproximadamente 22 años de edad resultó lesionado al sufrir un impacto de bala en una pierna cuando se encontraba en la colonia Obrera, ubicada en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la tarde noche de este lunes sobre la calle General Alfredo Elizondo, casi esquina con Socialismo. Trascendió que el susodicho presuntamente manipulaba una pistola cuando, en determinado momento, el arma se accionó accidentalmente y uno de los proyectiles lo hirió en una extremidad inferior.

Unas personas se percataron de la situación y solicitaron ayuda al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos y patrulleros municipales. Los socorristas brindaron las primeras atenciones al paciente y posteriormente lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Por último, los oficiales notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de que sus agentes emprendan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente.

AGENCIA RED 113