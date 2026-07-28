El Gobierno de Michoacán destinó más de 426 millones de pesos, con recursos 100 por ciento estatales, al desarrollo de 18 proyectos regionales que engloban a dos o más municipios o comunidades indígenas con autogobierno, 13 de ellos enfocados en caminos y carreteras, y cinco más en obra urbana y de movilidad, indicó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario estatal puntualizó que se desarrollan obras en comunidades indígenas y con autogobierno, tales como la conclusión de la rehabilitación de 13 kilómetros en el camino Santa Cruz Tabasco-Huecato. Asimismo, destacó un 50 por ciento de avance en los 3.8 kilómetros del tramo Arantepacua-Turícuaro, un 65 por ciento en los 9 kilómetros de la ruta Los Reyes-Sicuicho, y un 70 por ciento de progreso en los 10.9 kilómetros del tramo Tingüindín-J. Jesús Díaz Tzirio.

El secretario indicó que se concluyó la atención en 72 kilómetros del tramo Coalcomán-Aquila, así como en 69 kilómetros de la primera etapa de la ruta Temazcal-Tzitzio-Limón de Papatzindán, cuya segunda etapa reporta un avance del 45 por ciento en 11 kilómetros. Asimismo, destacó la rehabilitación de 12.7 kilómetros en el camino Villa Madero-Etúcuaro, proyecto dividido en dos partes donde ya concluyó el tramo correspondiente al paso por Villa Madero, mientras que la carretera a la zona mezcalera registra un avance del 72 por ciento.

Además, destacó que el camino Coeneo-Zipiajo reporta un 90 por ciento de avance en la atención de 4.6 kilómetros; el tramo Cotija-Quitupan registra un 50 por ciento de progreso en 3.3 kilómetros, y la reconstrucción de cerca de un kilómetro en la ruta Tacázcuaro-Santa Inés está por concluir al 90 por ciento. Por otro lado, detalló que la carretera San Isidro-San Diego registra una rehabilitación del 20 por ciento en un tramo de dos kilómetros.

En cuanto a las obras que se realizan en Uruapan, el funcionario detalló que hay cinco proyectos desarrollados de manera coordinada entre la SCOP y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. Entre ellos destacan la segunda etapa del Libramiento Oriente, la tercera del Paseo Lázaro Cárdenas, la tercera de rehabilitación del Paseo de la Revolución, así como los trabajos en el bulevar Industrial, la avenida Lázaro Cárdenas, el bulevar Francisco J. Múgica y el bulevar Leona Vicario.