Morelia, Michoacán; 08 de junio de 2026.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en conjunto con la Fundación Día del Árbol (Arbor Day Foundation), entregó al gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el galardón que distingue a Morelia como “Ciudad Árbol”.

Se trata del máximo reconocimiento que distingue a las ciudades líderes en el cuidado y fortalecimiento de su patrimonio natural, otorgada a las urbes que demuestran un compromiso con la protección de las áreas verdes, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Alfonso Martínez expresó su satisfacción por este logro, que refleja el esfuerzo conjunto realizado durante su administración para consolidar una ciudad más ordenada, verde y sustentable.

Destacó que las acciones de ordenamiento urbano, mantenimiento de áreas naturales y recuperación de espacios públicos no solo mejoran la imagen de Morelia, sino que generan beneficios para las familias, los visitantes y las futuras generaciones.

Para obtener la certificación de “Ciudad Árbol”, Morelia acreditó el cumplimiento de cinco estándares internacionales relacionados con la gestión del arbolado urbano, la existencia de normatividad especializada, el monitoreo de árboles, la asignación de recursos para su conservación y la promoción de actividades de participación ciudadana y concientización ambiental.

Cabe señalar que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), Guadalupe Díaz Chagolla, recibió la distinción en representación del Ayuntamiento de Morelia durante el Foro “Arbolado Urbano como Semilla de Resiliencia” (realizado en Puerto Vallarta, Jalisco) y posteriormente hizo entrega formal al presidente municipal.

Durante la entrega, la titular de Semas destacó que este logro es resultado del trabajo permanente que el Gobierno de Morelia ha impulsado para proteger los recursos naturales, recuperar espacios verdes y fortalecer acciones que contribuyen al bien común de las familias morelianas.

Con esta distinción internacional, Morelia fortalece su liderazgo como una ciudad comprometida con la sustentabilidad y refrenda el compromiso del Gobierno Municipal de seguir construyendo una capital con más áreas verdes, mejor calidad de vida y un futuro ambientalmente responsable.