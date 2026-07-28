Carácuaro, Michoacán, 28 de julio de 2026.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron apoyo operativo a la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la ejecución de una orden de cateo, en la que también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en la localidad de Janindipo, donde el personal ministerial localizó aproximadamente 10 kilogramos de sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, posibles precursores químicos, una camioneta con reporte de robo vigente y un vehículo Ford.

La diligencia fue realizada en seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad personal. Durante la inspección del inmueble no fueron localizadas personas privadas de la libertad.

En el sitio, el personal ministerial también encontró costales con la leyenda de sosa cáustica, así como bidones, tambos, garrafas y tanques de gas que presumiblemente contenían precursores químicos. La composición de las sustancias y su posible uso deberán determinarse mediante los peritajes correspondientes.

Asimismo, fue localizada una camioneta Volkswagen Amarok, sin placas de circulación y con reporte de robo vigente, en cuyo interior se encontraron las bolsas con la sustancia granulada. También se ubicó un vehículo Ford con placas del estado de Durango, el cual no cuenta con reporte de robo.

Debido a la naturaleza de los materiales localizados, el sitio quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional y de la Defensa, en espera de la intervención de personal especializado de la Fiscalía General de la República (FGR), encargado de realizar su manejo, procesamiento y puesta a disposición de la autoridad federal competente.

La Guardia Civil brindó seguridad perimetral durante la diligencia y apoyó en el resguardo y traslado del personal ministerial y pericial participante. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes para determinar la procedencia de las sustancias y deslindar responsabilidades.