Morelia, Mich.- Lunes 08 de diciembre de 2025.- Un grupo de comuneros de Carapan quemó una motopatrulla de la Guardia Civil (GC) afuera del barandal perimetral de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la ciudad de Morelia.

#Video | Comuneros de Carapan queman motopatrulla de la GC afuera de la FGE en #Morelia 🔥🚓 pic.twitter.com/C7Zv4dzxXI — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 8, 2025

Según fuentes allegadas al tema, los inconformes exigieron respeto a su autogobierno y a los acuerdos previamente establecidos con la Fiscalía.

Los manifestantes también bloquearon con varios vehículos el Periférico Paseo de la República, a la altura de la citada institución, ubicada en la colonia Sentimientos de la Nación.

Ante esta situación, el Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público (AROP) intervino para evitar más actos vandálicos. Asimismo, una comisión de los manifestantes ingresó a las instalaciones para dialogar con las instancias competentes y tal parece que llegaron a una solución, pues posteriormente los quejosos se retiraron.