Pátzcuaro, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Con el respaldo del presidente municipal Julio Arreola, inició el 10° Concurso de Lacas Perfiladas, uno de los certámenes artesanales más representativos de Michoacán y una de las técnicas que más identidad le han dado a Pátzcuaro a nivel nacional e internacional.

Acompañado por integrantes del Cabildo y la comunidad artesana, Arreola resaltó la importancia de preservar esta técnica hecha con oro de 23.5 kilates y reconoció el talento de quienes mantienen viva esta tradición. “La laca perfilada nos da identidad y nos pone ante los ojos del mundo. Las artesanías de Pátzcuaro han llegado muy lejos y seguiremos apoyándolas para abrir más espacios y oportunidades”, afirmó.

El edil recordó que una de las piezas ganadoras del concurso anterior fue entregada personalmente al Papa Francisco, mostrando el alcance y nivel de las manos patzcuarenses. Asimismo, agradeció la confianza que las y los artesanos han depositado en la administración para impulsar y visibilizar su trabajo, y celebró la participación de quienes recientemente acudieron a exponer sus piezas en la Ciudad de México.

Arreola subrayó que diciembre representa una temporada clave para el municipio por la alta afluencia turística, lo que genera una derrama económica favorable para las y los creadores locales. Anunció que el gobierno municipal continuará generando condiciones para que más visitantes conozcan y adquieran el arte patzcuarense.

El concurso permanecerá abierto durante los próximos días en la Plaza Vasco de Quiroga, donde las y los artesanos exponen y trabajan en vivo algunas de sus piezas. La premiación tendrá lugar el próximo fin de semana.