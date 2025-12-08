Quiroga, Michoacán, a 8 de diciembre 2025.- El Gobierno de Quiroga, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, invita a la ciudadanía a la presentación de Rocío Vega, artista reconocida por su interpretación del canto tradicional michoacano y su firme compromiso con la preservación del entorno natural.

En ese sentido, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, anunció que El evento se llevará a cabo el 9 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Templo de la Inmaculada Concepción, un espacio emblemático que será escenario de esta presentación que busca unir el valor cultural de la música regional con un mensaje de responsabilidad ambiental.

La alcaldesa destacó que esta actividad forma parte de las acciones que impulsa la administración municipal para promover la cultura, fortalecer el tejido social y fomentar la conciencia ecológica entre la población.

“Nos alegra recibir a una artista como Rocío Vega, cuya voz y mensaje inspiran a valorar nuestras tradiciones y a cuidar la naturaleza que nos rodea. Invitamos a todas y todos a disfrutar de este encuentro que combina arte, identidad y compromiso ambiental”, enfatizó.

No obstante, reiteró su invitación a las familias del municipio y de la región a participar en este evento gratuito, abierto al público y diseñado para fortalecer la vida municipal mediante expresiones culturales que aportan significado y reflexión.