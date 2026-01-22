Morelia, Mich.- 22 de enero de 2025.- La mañana de este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó la detención de Cesar Sepúlveda Arellano “EL Botox”, líder de la célula Los Blancos de Troya, con operación en la Tierra Caliente de Michoacán.

“… hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado “El Botox” en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, estamos en comunicación con el fiscal con el fiscal Carlos Torres Piña, para esta detención. “Este sujeto es responsable de su extorsiones a los limoneros y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos de lamentable homicidio de Bernardo Bravo se informará más adelante…”, señaló García Harfuch.

El Botox, está identificado como extorsionador de productores limoneros, uno de los generadores de violencia más peligrosos en la región y homicida de Bernardo Bravo líder limoneros, crimen perpetrado el pasado 20 de octubre de 2025.

Luego de la detención se reportaron bloqueos carreteros en la población de Chandio y a la altura de Bachilleres.