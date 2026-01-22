Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- En el contexto de la discusión nacional sobre la reforma electoral, el PRD Michoacán propuso la implementación del voto electrónico como un mecanismo para blindar las elecciones frente a la injerencia del crimen organizado, además de modernizar los procesos democráticos, reducir costos y fortalecer la certeza y confianza en los resultados electorales, informó el dirigente estatal del partido, Octavio Ocampo.

El líder perredista reiteró el rechazo del PRD Michoacán a cualquier intento de desaparecer o debilitar a los órganos electorales locales, al advertir que dicha medida significaría un retroceso democrático. En contraste, señaló que existen rutas de modernización respaldadas por evidencia técnica y legislativa, como lo reconoce la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, donde se documentan experiencias nacionales e internacionales de votación electrónica, así como su aplicación en ejercicios locales y en el voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero.

De acuerdo con información contenida en la Gaceta Parlamentaria y en estudios académicos citados en el debate legislativo, el voto electrónico ha demostrado eficiencia en la reducción de votos nulos, mayor rapidez en el cómputo de resultados y disminución de costos operativos. Asimismo, incorpora mecanismos tecnológicos de seguridad, trazabilidad y auditoría que fortalecen la confianza en los resultados electorales.

Octavio Ocampo subrayó que la incorporación de herramientas tecnológicas también contribuye a reducir riesgos de manipulación, coacción e injerencia indebida del crimen organizado en los procesos electorales, al limitar prácticas asociadas a esquemas manuales que resultan más vulnerables.