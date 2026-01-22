La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), órgano administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa a la población que, a partir de este viernes y durante todo el fin de semana, la interacción de la Tercera Tormenta Invernal con el Frente Frío Número 30 y una masa de aire ártico generarán un marcado descenso de temperatura y condiciones invernales severas, principalmente en el norte, noreste y zonas altas del centro del país. Por ello, se solicita a la ciudadanía tomar medidas preventivas ante el pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos, bajas temperaturas y heladas.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que, durante esta noche y la madrugada del jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente del país. Asimismo, existen condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve en cimas montañosas superiores a los 4,000 msnm en zonas del eje neovolcánico.

Un frente frío número 30 ingresará a la frontera norte de México, lo que propiciará vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en dichas regiones.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Para mitigar los efectos de estos sistemas y salvaguardar la integridad física y patrimonial, se emiten recomendaciones puntuales. Si utiliza calentadores de gas o chimeneas, mantenga una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y apáguelos antes de dormir; proteja y aísle tuberías externas para evitar rupturas por congelamiento y asegure techos de lámina, ventanas, toldos y objetos que puedan desprenderse por las rachas de viento superiores a 60 km/h.

Se sugiere vestir con varias capas de ropa delgada en lugar de una sola gruesa para conservar mejor el calor corporal y prestar atención especial a niñas, niños, personas mayores y enfermos crónicos, evitando su exposición a cambios bruscos de temperatura. Se recomienda contar con el esquema completo de vacunación estacional de Influenza y COVID-19. Ante la presencia de bancos de niebla en la Mesa del Norte y Central, conduzca con luces bajas encendidas y reduzca la velocidad, extremando precauciones en carreteras serranas ante la posible presencia de “hielo negro” o pavimento mojado por lluvia engelante.

Las condiciones meteorológicas son dinámicas, por lo que se exhorta a la población a ignorar rumores y mantenerse atenta a los avisos emitidos a través de fuentes de autoridades locales y de la cuenta de CNPCmx.