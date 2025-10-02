Morelia, Mich.- Jueves 02 de octubre de 2025.- Una camioneta chocó contra un árbol y un poste metálico del alumbrado público ubicados en un camellón de la Avenida Madero Poniente de Morelia, en la salida a Quiroga.

#Video | Camioneta choca contra árbol y poste metálico en Av. Madero Poniente de #Morelia pic.twitter.com/wUFu6tSfmE — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 2, 2025

Autoridades policiales comentaron que el percance únicamente dejó daños materiales y ocurrió durante la mañana de este jueves a la altura de la colonia Sindurio, en el sentido de poniente a oriente.

Elementos de Seguridad Vial de la Guardia Civil atendieron la situación, realizaron labor de abanderamiento y el peritaje respectivo, además solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.