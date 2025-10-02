Morelia, Michoacán, 2 de octubre del 2025.- El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó la reestructuración tecnológica que ha posicionado al C5 Michoacán como un referente a nivel nacional en el combate a la incidencia delictiva.

Oseguera Cortés, resaltó los resultados positivos derivados de la aplicación de las herramientas tecnológicas del Centro de Monitoreo, “la entidad salió de los principales lugares respecto al delito de homicidio doloso, logrando una disminución significativa del 63 por ciento; se recuperaron más de 13 mil vehículos con reporte de robo y atendieron más de un millón 193 mil llamadas de emergencia, en lo que va de la presente administración”, mencionó.

Informó que se renovaron 13 subcentros regionales y rehabilitaron mil 300 puntos de monitoreo inteligente, sumado a las cerca de 6 mil cámaras de videovigilancia y 56 arcos carreteros que fortalecieron las tareas de seguridad para la prevención del delito en toda la entidad. Resaltó la importancia del programa de reconocimiento facial, utilizado para dar seguimiento a objetivos prioritarios y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, se puso en marcha la app 911 Michoacán, una herramienta tecnológica que facilita las denuncias y reportes de la ciudadanía, para acortar los tiempos de respuesta ante eventualidades y posibles riesgos. Con estas acciones la SSP a través del C5 Michoacán avanza en la tarea de garantizar el bienestar y la tranquilidad de toda la ciudadanía.