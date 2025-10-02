Morelia, Michoacán; a 02 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) presentó la colección de Plaquettes “Emergentes”, en el marco de las actividades de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

Durante la presentación editorial, la directora de Educación y Fomento a la Lectura, Karen Mora Mora, en representación de la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que la colección de Plaquettes es resultado del Seminario de Escritura Creativa “Emergentes”, que realizó este año la dependencia municipal.

En ese sentido, enfatizó que aunque SeCultura ha apoyado diversas publicaciones, las Plaquettes de Emergentes representan el primer producto editorial totalmente impulsado por la dependendencia municipal, ya que los textos presentados los trabajaron 13 autores locales de la mano de reconocidos personajes de la literatura como Neftalí Coria, Karla Cerriteño y Héctor Alvarado.

Asimismo, recordó el compromiso que mantiene el Gobierno de Morelia con la literatura y el interés en formar un fondo editorial, ello luego de señalar que este es un proyecto al que se le dará seguimiento con el objetivo de continuar promoviendo a los nuevos talentos.

Durante la presentación en el Ágora principal de la feria, los tres maestros del Seminario de Escritura Creativa coincidieron en el acertado esfuerzo de la Secretaría de Cultura y del Gobierno Municipal para abrir espacios a las y los jóvenes artistas y escritores.

Cabe recordar que uno de los ejes de esta administración municipal en el campo de la cultura es promover la lectura, la creación literaria y abrir más espacios para las nuevas y nuevos escritores.

En ese sentido, el Gobierno de Morelia invita a visitar la IV Fillm, que permanecerá en la Plaza de Armas hasta el próximo 5 de octubre. El programa completo de actividades se encuentra en cultura.morelia.gob.mx