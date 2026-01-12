Buenavista, Tomatlán, Mich.- 12 de enero de 2025.- Pobladores del municipio de Buenavista Tomatlán, bloquearon la carretera Apatzingán – Tepalcatepec para exigir la aparición con vida de 4 adultos y 2 menores, que habrían sido privados de su libertad recientemente en la región.

#Video | Bloquean acceso a #Buenavista para denunciar desaparición de 6 personas 🗣️💬‼️ pic.twitter.com/eWb3gjmf13 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 12, 2026

Los manifestantes se apostaron en el acceso a la cabecera municipal a la altura del puente que se ubica frente al Hotel La Herradura, donde incendiaron varios neumáticos para impedir el paso vehicular

Además, en cartulinas colocaron mensajes como” Nos faltan 4 adultos y 2 niños”, “Los queremos vivos”, y “Nos das miedo seguridad pública”, además de hace señalamientos en contra de personal de Fuerzas Federales y la Policía Municipal, acusándolos de no otorgar seguridad a los pobladores.

Hasta el mediodía de este lunes el cierre carretero se mantiene en espera de que acudan autoridades para comenzar un dialogo con los inconformes. Hasta el momento se desconoce si existe denuncia por la desaparición o privación de la libertad de las 6 personas ante la Fiscalía General del Estado.