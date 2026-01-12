Apatzingán, Mich.- 12 de enero de 2026.- Minutos antes del mediodía de este lunes, fueron localizados los cuerpos sin vida con huellas de violencia de 6 personas del sexo masculino en un predio cerril, de la comunidad de El Guayabo, perteneciente al municipio de Apatzingán.

Un reporte ciudadano fue el que alertó a las autoridades de que a un costado de una terracería que comunica de la cabecera municipal hacía dicha población estaban 6 hombres ejecutados, por lo que de inmediato se movilizaron oficiales de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano.

Al revisar el área, los uniformados confirmaron que se trataba de un múltiple homicidio y de acuerdo al protocolo, acordonaron para preservar posibles evidencias, al tiempo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Al sitio se trasladó un grupo multidisciplinario de agentes y peritos para efectuar los respectivos actos de investigación, sin que hasta el momento se haya revelado la media filiación de las víctimas, de quienes se ignoran sus identidades.

No se descarta que los fallecidos correspondan a 6 personas, 4 adultos y dos menores, que fueron privados de su libertad recientemente en el municipio de Buenavista Tomatlán y por quienes esta mañana hubo manifestación y un bloqueo carretero, sin embargo habrá que esperar al avance de las investigaciones para confirmar esta situación.