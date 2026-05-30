Morelia, Michoacán; 29 de mayo de 2026.- Como parte del Programa de Prevención de Inundaciones del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) mantiene acciones permanentes de limpieza y desazolve en ríos y drenes del municipio.

El director general del organismo, Adolfo Torres Ramírez, ha mantenido una supervisión constante de estas labores para garantizar su correcto desarrollo; reconoció el compromiso y profesionalismo del personal operativo involucrado en las maniobras.

A la fecha, se han atendido 12 kilómetros de cauces y retirado un total de 44 mil 986 toneladas de material.

En el Río Grande se realizaron trabajos en dos frentes que suman 8 kilómetros intervenidos y 36 mil 456 toneladas retiradas, mientras que en los drenes Barajas, Mintzita y Carlos Salazar se atendieron 3.2 kilómetros adicionales, con la extracción de 8 mil 530 toneladas de azolve y residuos.

Asimismo, informó que los trabajos continúan en los puntos de Itzícuaros, El Parián y Gertrudis Sánchez, donde se desarrollan acciones preventivas para fortalecer la capacidad de conducción de agua y contribuir a la seguridad de la población.