Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de la región de Tierra Caliente, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) anuncia la Primera Jornada de Cirugías Reconstructivas 2026, la cual se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero en las instalaciones del Hospital Comunitario de La Huacana.

Esta jornada está dirigida a pacientes con diversos padecimientos, como labio y paladar hendido, hemangiomas, nevos (lunares gigantes), polidactilia (dedos de más) y sindactilia (dedos unidos), cicatrices queloides e hipertróficas, así como secuelas de quemaduras, retracciones y deformidades.

Para acceder a este beneficio, la SSM informa que es indispensable realizar una valoración médica previa, la cual se llevará a cabo en el área de medicina familiar del mismo hospital. Los pacientes tienen como fecha límite el 30 de enero para abrir su expediente, confirmar diagnóstico y completar el protocolo preoperatorio.

Las consultas de valoración se realizan de lunes a viernes, en un horario de 07:00 a 13:00 horas. Las y los interesados deben presentarse con una copia de su identificación oficial, CURP y cartas de no derechohabiencia del IMSS e ISSSTE, en caso de tener el registro al IMSS-Bienestar, las cartas de no derechohabiencia no son necesarias.

La SSM reafirma su compromiso de acercar servicios médicos gratuitos de especialidad a las comunidades que más lo necesitan, para garantizar salud y bienestar a las y los michoacanos.