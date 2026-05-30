Tocumbo, Mich., a 29 de mayo de 2026.- Estamos en una administración donde el principal responsable es el alcalde José Luis Alcázar Rodríguez, que se ha caracterizado por la simulación y la falta de planeación para darle ´atole con el dedo´ a todo el pueblo, indicó el regidor de Tocumbo, José Villanueva Oseguera, al denunciar que existen obras en el municipio que debieron concluirse desde el año pasado.

“En el Cabildo aprobamos cada una de ellas y el recurso se aprobó, llegó y no está ejercido. Hay desvío de recursos, hay corrupción, hay nepotismo, cosas de las que el presidente se quejaba de las anteriores administraciones, donde sí había este tipo de malos manejos, pero no era queja, no le dolía lo que le hacían a nuestro pueblo, le dolía tal parece, que era él quien no lo hacía”, dijo.

Por ello, informó que, en las próximas votaciones para autorizar nuevas obras, su voto será en contra, porque de hacerlo a favor, sería cómplice de personajes que desvían recursos e incumplen con la ley.

“Una administración que solapa, por ejemplo, a pseudoservidores públicos, como es el caso del director de Servicios Públicos Municipales. Un director pseudoservidor público que se la pasa enquistado en Tocumbo cuando aquí en Santa Clara tenemos crisis del agua”, comentó.

Respecto a ese tema, detalló que esa problemática pudo haberse evitado, toda vez que se autorizó en Cabildo un proyecto para la correcta distribución del agua.

“Ya sabemos que la red de Santa Clara está vieja y que no va a aguantar, pero no podíamos seguir con eso, entonces autorizamos esa obra y este señor ahora hace lo que quiere, hace otro tipo de obras menos las que quedamos que eran prioridad para nuestro municipio. Ahora el señor de Servicios Públicos Municipales nos tiene sin agua, con basura por días, semanas o incluso meses”, aseveró.

Finalmente, Villanueva Oseguera exigió al presidente municipal, José Luis Alcázar cumplir con sus promesas de campaña, los acuerdos de Cabildo y terminar las obras que están inconclusas.