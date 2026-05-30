Morelia, Michoacán; 30 de mayo 2026.- Por instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm) continúa capacitando a las y los productores ganaderos de la zona rural, en materia de prevención del gusano barrenador.

A través de la Dirección de Desarrollo Agrario, se mantienen capacitaciones a las y los productores de diversas comunidades de las tenencias de Morelia, con el objetivo de mantenerlos informados para prevenir la propagación de esta plaga.

“En la Saderm, estamos comprometidos con el campo y con el desarrollo rural integral para beneficio de las y los productores y sus familias”, refrendó el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, en el marco de estas capacitaciones.

Es primordial que las y los productores cuenten con las herramientas y el conocimiento necesarios para actuar de manera oportuna y eficaz ante posibles ataques de larvas de este insecto, conocido técnicamente como “Cochliomyia Hominivorax”.

Cabe recordar que dicha especie deposita sus huevos en heridas abiertas del ganado y que, una vez eclosionados, da nacimiento a larvas que se alimentan del tejido vivo del animal, para posteriormente, cuando maduran, caer al suelo y repetir el ciclo.

Por lo anterior, es crucial conocer los procesos y atender los casos de forma oportuna.

En ese sentido, el Gobierno de Morelia reitera que a través de la Saderm se seguirá capacitando, informando y acompañando al sector rural en las labores que, desde este nivel de competencia, tienen el fin de hacer frente al gusano barrenador.