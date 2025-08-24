Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la colocación de la última trabe del puente sur del distribuidor vial Eréndira, el cual registra proceso general del 41.8 por ciento.

🚧✨ ¡Seguimos avanzando! Quedó instalada la última trabe del primer puente del distribuidor vial Paso Eréndira.

Durante el recorrido realizado con Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) la noche de ayer sábado, el mandatario detalló que con la colocación de esta última trabe de un total de 20 y que comprenden 44 metros de longitud cada una, continúa el proceso de conclusión del primero de dos puentes.

Explicó que los montajes de las estructuras de la obra ubicada en las inmediaciones de la Central de Abastos de Morelia, se realizan por la noche para no entorpecer el flujo de más de 80 mil vehículos que transitan al día por la zona.

En tanto, el titular de la SCOP, detalló que el distribuidor contará con un total de 10 carriles, de los cuales seis serán superiores y cuatro a nivel de piso, en ambos sentidos.

Zarazúa Sánchez refirió que la obra contempla un bajopuente, espacio dedicado a la convivencia familiar y con diversas acciones planeadas para el peatón como skatepark, juegos infantiles, plazoletas, cruces seguros, entre otras más.