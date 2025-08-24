Morelia, Michoacán, 24 de agosto del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del programa Guardianes Cívicos, lanza una nueva estrategia para reforzar la proximidad con la sociedad y fomentar una cultura encaminada a erradicar las faltas administrativas entre la ciudadanía.

A través de pláticas y ponencias, la institución ha puesto en marcha una serie de acciones de concientización en instituciones del nivel superior públicas y privadas. El programa busca generar conciencia sobre las faltas administrativas, que son infracciones que perjudican el sano funcionamiento de los sistemas sociales y que regularmente son sancionadas con multas o bien arrestos breves.

La Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa junto con la Coordinación de Agrupamientos de la Guardia Civil, llevaron a cabo la primera actividad en la Universidad Vasco de Quiroga. Con la presencia de alumnos, el personal de la institución les informó sobre la diferencia entre las faltas administrativas y los delitos, así como los tipos de multas que se aplican en la entidad.

Además, agentes del Agrupamiento de Seguridad Vial profundizaron en la difusión de medidas para que la comunidad estudiantil conozca y prevenga el ciberbullying y el sexting. Este programa también proyecta otras actividades como “Destino Seguro”, “Jalo por mi Comunidad” y “Reglamento de Justicia Cívica” en todo el territorio estatal.