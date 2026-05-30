Morelia, Mich.- Viernes 29 de mayo de 2026.- Un camión torton que transportaba limones se estrelló contra la base de un Puente de Intersección Vehicular (PIV) ubicado sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales indicaron que el incidente dejó un muerto prensado, al parecer el chofer, así como un herido.

El hecho se registró durante la noche de este viernes en el kilómetro 14.9 de la citada vialidad, a pocos metros de la desviación hacia la población de Santiago Undameo y fue reportado al número de emergencias 911.

Posteriormente, acudieron bomberos municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de un masculino y auxiliaron a un herido, mismo que fue canalizado a un hospital.

Asimismo, agentes de Tránsito se encargaron de abanderar la zona y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes.

Extraoficialmente se dijo que una camioneta Chevrolet blanca estuvo presuntamente involucrada en el hecho, la cual se dio a la fuga y una testigo aportó la siguiente matrícula de la comentada unidad a través de redes sociales: PNA655B



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