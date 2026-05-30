Zamora, Mich.- 30 de mayo de 2026.- Una mujer fue asesinada a balazos en la vía pública de la colonia Generalísimo Morelos de la ciudad de Zamora. Autoridades de la Fiscalía General del Estado continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen.

Fue anoche, cuando algunos vecinos del citado asentamiento urbano reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego en la calle Ocupación de Tehuacán casi esquina con Juana Pavón.

Por lo anterior patrulleros de los tres niveles de gobierno se trasladaron al lugar donde encontraron a la fémina tirada en inconsciente por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate arribaron momentos después y al revisar a la víctima confirmaron que carecía de signos vitales debido al menos a tres impactos de proyectil de arma de fuego que presentaba en distintas partes de su humanidad.

En la escena del crimen se presentaron familiares de la fallecida, quienes la identificaron con el nombre de Rosa Irma R., L., de 40 años de edad, misma que tenía su domicilio en la colonia Miguel Hidalgo.

Más tarde personal especializado de la Fiscalía General del Estado se encargó de efectuar la recolección de indicios y de testimonios para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del asesinato.



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