Morelia, Mich.- Domingo 24 de agosto de 2025.- Tres ocupantes de una camioneta resultaron malheridos tras el choque de la citada unidad contra un poste metálico y un árbol ubicados en camellón central del Libramiento Norte de Morelia, informaron fuentes de rescate.

El accidente se registró durante los primeros minutos de este domingo a la altura de la colonia El Realito y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron los elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP, quienes otorgaron los primeros auxilios a los susodichos, uno de ellos había quedado atrapado entre el metal retorcido del vehículo, pero los vulcanos lo liberaron.

Consecutivamente unos paramédicos trasladaron a los pacientes a un hospital para su adecuada atención médica. Se apreció que el automotor siniestrado es uno de la marca Chevrolet, color rojo. Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y por último una grúa retiró la camioneta perjudicada.