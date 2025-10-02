Tlaquepaque, Jalisco.- Corriendo peligro y a “pecho tierra”, varios clientes de un Banamex, vivieron momentos de pánico ante un intento de asalto, por parte de por lo menos 5 sujetos armados, que irrumpieron en la plaza Centro Sur de Tlaquepaque, Jalisco, lo cual quedó grabado en video por varios de los usuarios y testigos.

Uno de los videos muestra a los usuarios del banco tirados en el piso, mujeres y hombres, algunos en aparente crisis nerviosa, tratando de mantenerse a salvo y algunos enviando mensajes vía celular; mientras que el otro video, muestra las detonaciones y aparente persecusión hacia los ladrones, que armados y con bolsas en mano, huyen del lugar.

Los hechos violentos ocurridos este miércoles 1 de octubre, fueron atendidos por parte de las autoridades municipales y estatales, quienes acudieron al lugar para resguardar la zona y abrir la carpeta de investigación correspondiente, según trascendió por parte de medios locales.

Redacción VA Noticias