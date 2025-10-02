Aquila, Michoacán, 2 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó la construcción de la Universidad Intercultural Tecnológica y Politécnica de Aquila, obra que presenta un 68 por ciento de avance para el desarrollo académico y profesional de la región costa del estado.

Durante el recorrido por la infraestructura a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), se explicó al mandatario que actualmente los trabajos se centran en la continuación del edificio de docencia con una inversión de 15 millones de pesos, correspondiente a la tercera etapa del proyecto.

El titular de SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, recordó que en 2023 se levantó la barda perimetral con una inversión de 8.2 millones de pesos y en 2024 se avanzó con la construcción del módulo de docentes de dos niveles con una inversión de 30 millones de pesos, logrando la cimentación y la estructura del primer nivel al 100 por ciento.

El gobernador adelantó la posibilidad de que esta infraestructura educativa concluya en mayo del próximo año para ofertar carreras de licenciatura e ingenierías en gastronomía, nutrición, agricultura, agronomía, ingeniería civil y otras que impulsen la vocación productiva de la región.

“La educación es el motor de transformación de Michoacán y con esta universidad intercultural damos a la juventud de la costa grandes oportunidades de formación profesional sin que tengan que emigrar de su tierra. Nuestro compromiso es que cada obra educativa se convierta en un legado que impulse desarrollo, justicia social e inclusión”.