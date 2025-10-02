Apatzingán, Michoacán, 02 de octubre de 2025.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a un hombre en portación de un arma larga y municiones, producto del esquema preventivo Operación Apatzingán.

En la localidad de Cenobio Moreno de esta demarcación, los efectivos de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano desarrollaban patrullajes de vigilancia, cuando hicieron el mencionado aseguramiento.

El ahora indiciado fue detenido en portación de un arma de fuego calibre .223 milímetros, 14 cartuchos útiles y un cargador, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

La SSP refuerza diariamente su presencia operativa en Apatzingán y la Tierra Caliente, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el orden público en la región.