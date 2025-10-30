Huaniqueo, Mich.- Miércoles 29 de octubre de 2025.- Un vehículo, al parecer autobús, ardió en llamas tras una falla mecánica sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Huaniqueo. El hecho sólo dejó daños materiales, informaron fuentes policiales.

Lo anterior sucedió durante la noche de este miércoles, en el kilómetro 279, en el sentido hacia México. Trascendió que la citada unidad terminó totalmente calcinada.

En el sitio se presentaron unos patrulleros, quienes se encargaron de las acciones conducentes y solicitaron una grúa para retirar los restos del vehículo siniestrado.