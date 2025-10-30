Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, octubre 2025 – Con gran entusiasmo y expectativa por el inicio de una nueva temporada invernal, Ixtapa Zihuatanejo recibió este lunes el primer vuelo internacional procedente de Calgary, Canadá, operado por WestJet. Esta conexión fortalece la llegada de visitantes internacionales al destino, con cuatro frecuencias semanales los días lunes, miércoles, jueves y sábado.

La vuelo aterrizó a las 15:00 hrs. con un 95% de ocupación, transportando 167 pasajeros que eligieron disfrutar del encanto, clima cálido y hospitalidad que distinguen al binomio de playa.

El arribo de este vuelo marca el inicio oficial de la temporada invernal 2025-2026, la cual promete un importante crecimiento en la llegada de turistas internacionales, reflejo del trabajo conjunto entre las autoridades del gobierno municipal y estatal, el sector turístico, hotelero, el grupo aeroportuario OMA y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo (OCVIZ).

La recepción del vuelo contó con la presencia de la presidenta municipal Lizette Tapia Castro; el director de turismo municipal, Jesús Gallegos; el director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Pedro Castelán Reyna; el administrador del Aeropuerto de Zihuatanejo OMA, Juan Pedro Belmonte Pérez; miembros de la OCVIZ así como representantes de la industria hotelera, quienes dieron una cálida bienvenida a los visitantes canadienses, reafirmando el espíritu hospitalario que caracteriza al destino.

Pedro Castelán Reyna, Director Ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo, destacó la relevancia de este vuelo como un impulso turístico a la región: “La llegada de este primer vuelo internacional es una muestra del gran interés que Ixtapa Zihuatanejo despierta entre nuestros viajeros internacionales. Iniciamos la temporada invernal con excelentes indicadores y con la confianza de que ésta será una de las más exitosas de los últimos años”, señaló.

El vuelo Calgary – Ixtapa Zihuatanejo con WestJet representa un importante puente aéreo entre Canadá y Guerrero, fortaleciendo la conectividad internacional y consolidando a Ixtapa Zihuatanejo como uno de los destinos preferidos por el mercado canadiense durante los meses de invierno.

Con este arranque, el destino se prepara para una temporada llena de actividades, alta ocupación hotelera y experiencias memorables, reafirmando su posición como uno de los lugares de playa más atractivos de México.