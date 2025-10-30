Morelia, Mich., 29 de octubre de 2025.- El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó ante el pleno una iniciativa para que se dote de mayores herramientas la Comisión de Atención a Víctimas y con ello fortalecer la ley en este sentido en nuestra entidad.

Dicho planteamiento fue realizado por la y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT): Diana Mariel Espinoza, Baltazar Gaona, Vicente Gómez y Hugo Rangel, en el que hacen un llamado público para generar reflexiones que permitan avanzar como entidad en materia de atención a víctimas.

En este sentido, el coordinador parlamentario expuso que en esta iniciativa, se busca además robustecer la ley de búsqueda, la ley de desaparición forzada y la ley de desplazamiento interno.

“Hablar de los derechos de las personas víctimas de los delitos es hablar de un tema pendiente y permanente que debe ocuparnos a todas y a todos, tanto los que tenemos una representación popular como a los poderes públicos, y aunque es un tema que ha tenido avances significativos en materia de su legislación, cierto es también que hay todavía aspectos importantes que fortalecer en materia de sus procedimientos, leyes e instituciones”, señaló.

Destacó que la legislación de Michoacán, así como la legislación federal, establece que debe el Estado y sus entes garantizar la justicia y garantizar la reparación para las víctimas y obliga a los agentes públicos a proteger su seguridad, su bienestar y sus derechos humanos, siempre con los parámetros de dignidad y de respeto.

“Esta ley señala de manera importante que las autoridades deberán brindar atención inmediata y especial en materias específicas como la salud, educación y asistencia social.

En caso contrario, quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”, mencionó.

Explicó que la ley vigente en el estado, establece la creación de un sistema de atención a víctimas que será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas que tendrán que supervisar las acciones institucionales, que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

“Sin el fortalecimiento de las Comisiones de Víctimas, el Registro Nacional y la Comisión Ejecutiva, pues la ley, por muy avanzada que esté, resultaría letra muerta. Por eso, para reducir esta asimetría institucional, se requiere que la Comisión de Víctimas del Estado de Michoacán tenga el personal suficiente, profesional, que tenga los recursos presupuestales que hagan eficaz sus servicios, que se constituya en un verdadero modelo de atención a víctimas para que se dé ese trato digno”, afirmó.

“Lo que hoy presentamos es incorporar a esta institución del estado la perspectiva de género, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana, en materias distintas de su propia actividad. A la víctima, ni un silencio más, pero tampoco ni un derecho menos”, concluyó Reyes Galindo.