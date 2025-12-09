Morelia, Mich.- Martes 09 de diciembre de 2025.- Un incendio de casa habitación se registró en la colonia Presa de los Reyes, ubicada en la zona norte de la ciudad de Morelia. El hecho únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales y de rescate.

#Video | Arde domicilio en la colonia Presa de Los Reyes, al norte de #Morelia 🔥🚨 pic.twitter.com/nHFtpGJ3YV — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 9, 2025

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes, en la calle Presa Falcón. Algunos vecinos observaron lumbre y humo en la referida vivienda de madera y láminas de cartón, por lo que pidieron ayuda al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos Municipales, quienes combatieron las llamas hasta sofocarlas. El fuego perjudicó varios muebles, entre ellos una estufa, camas y varios objetos. Hasta el momento se desconoce cómo inició la quemazón.