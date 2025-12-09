Chetumal, Quintana Roo, 9 de diciembre de 2925.- Michoacán participó en la Reunión Nacional de Cultura (RNC) 2025, realizada en Chetumal, junto a instituciones culturales de las 32 entidades del país. La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este encuentro es un espacio fundamental para compartir visiones, experiencias territoriales y construir acuerdos que fortalezcan la política cultural nacional.

Durante la jornada, la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, agradeció el respaldo del Gobierno de México y del INAH en la coordinación rumbo al reconocimiento de Pátzcuaro como Patrimonio Mundial, así como el acompañamiento en el proceso de digitalización del patrimonio cultural del estado, y adelantó que en 2026 se estrenará una radionovela sobre migración.

La funcionaria estatal presentó los avances más relevantes del último año en Michoacán, entre los que destacan: el inicio de la digitalización del patrimonio artístico estatal, la reactivación del Observatorio de Desarrollo Cultural, la consolidación de Sonopedia como la primera plataforma de producción musical gratuita del país, y más de 20 convocatorias que fortalecen la creación artística, la profesionalización y participación comunitaria en más de 35 municipios.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, dio la bienvenida y subrayó que en el gobierno de la Cuarta Transformación la cultura ocupa un lugar central en el desarrollo del país, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La RNC 2025 se desarrolla hasta el día de hoy con mesas temáticas sobre cultura comunitaria y de paz, patrimonio e interculturalidad, economía creativa, bibliotecas y lectura, medios públicos, educación artística y cultura y migración, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre estados y Federación, evaluar avances y acordar líneas comunes de acción para el próximo año.