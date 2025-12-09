Morelia, Michoacán, 9 de diciembre de 2025.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de continuidad académica, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) anunció la disponibilidad de 20 becas del 60 por ciento para que egresados de bachillerato con excelencia académica cursen estudios superiores en Arkansas State University y Texas State University.

Derivado del acuerdo entre ambas instituciones, jóvenes con promedio mínimo de 9 podrán postularse a estos apoyos, que permiten acceder a programas educativos de nivel superior con validez oficial en México y Estados Unidos. Las becas representan un respaldo directo para evitar la desafiliación escolar por motivos económicos y ampliar las posibilidades de formación profesional.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que esta colaboración abre nuevas rutas de acceso a la educación superior para las y los estudiantes michoacanos, o las y los jóvenes que radican en Estados Unidos y que no pueden costear estudios universitarios en ese país.

El vicerrector académico de Arkansas State University, André Possani Espinosa, explicó que la alianza fortalecerá la empleabilidad futura de los jóvenes, al ofrecerles formación en instituciones de prestigio internacional, así como la oportunidad de participar en proyectos conjuntos y actividades académicas complementarias.

Con estas acciones, el instituto reafirma su compromiso de impulsar a la juventud con alternativas educativas de calidad y mecanismos que faciliten su tránsito hacia la educación superior. Las y los interesados pueden solicitar más información sobre el proceso de aplicación al correo: gestionybecasmichoacan@gmail.com o a través de las redes sociales oficiales del Iemsysem en Facebook, Instagram y TikTok.