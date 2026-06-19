Ni la urgencia ni la temporalidad del acto eximen de responsabilidad, sustentando la decisión de remoción: Guadalupe Taddei Zavala

Se consolidó la integración de casillas y capacitación ciudadana durante PEL 2025-2026 en Coahuila

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), durante sesión ordinaria, aprobó por mayoría de votos la remoción de consejerías electorales del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), derivado de conductas consideradas dentro de las causales graves previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El caso se originó a partir de una queja en la que se señaló que las personas integrantes del Organismo Público Local (OPL) aprobaron la designación de un encargado de despacho del Órgano Interno de Control (OIC) sin contar con atribuciones legales para ello, invadiendo el ámbito competencial del Congreso del Estado.

Al respecto, las consejerías electorales consideraron por mayoría de votos que dicha actuación constituyó una extralimitación de funciones y una invasión al ámbito competencial de otro poder, lo que se ubica dentro de las causales graves de remoción previstas en la normativa electoral, particularmente aquellas relacionadas con la afectación a la independencia de la función electoral y la realización de actos contrarios a las disposiciones legales aplicables.

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En este sentido, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, subrayó que, en el caso del OPL de Michoacán, se acreditó una vulneración al principio de legalidad al haber designado, sin competencia, a una persona encargada del OIC, atribución exclusiva del Congreso del Estado. De igual manera, destacó que no se trató de un hecho menor, sino de un acto que se materializó y produjo efectos, afectando la distribución de competencias y la autonomía del órgano de control. 2

Enfatizó que ni la urgencia ni la temporalidad del nombramiento eximen de responsabilidad, por lo que una actuación fuera del marco normativo sustenta la determinación adoptada por el Consejo General.

En consecuencia, se aprobó la separación inmediata del cargo del Consejero Presidente Ignacio Hurtado Gómez, así como de las consejerías electorales Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza. En el caso de Silvia Verónica Mauricio Salazar, se declaró el sobreseimiento al haberse recibido su escrito de renuncia con efectos al 18 de junio.

Se fortaleció la preparación operativa del Proceso Electoral Local 2026 en Coahuila

Respecto de la primera etapa de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, el Consejo General conoció el informe que da cuenta del alcance del trabajo territorial realizado durante el Proceso Electoral Local (PEL) 2025-2026 en Coahuila. En este sentido, se resaltó que, a partir de una Lista Nominal superior a 2.4 millones de personas, se llevó a cabo la primera insaculación de 377 mil 944 ciudadanas y ciudadanos en mil 872 secciones electorales. Asimismo, se visitó al 100 % de las personas sorteadas y se entregaron 223 mil 24 cartas-notificación.

Como resultado, 74 mil 712 personas cumplieron con los requisitos legales, lo que permitió contar con 2.49 personas aptas por cada cargo requerido para fungir como funcionariado de casilla.

Se indicó que el informe identifica retos relevantes, pues más de 90 mil personas manifestaron impedimentos para participar, siendo la principal causa la falta de permisos laborales o las afectaciones a sus ingresos (36.48 %). Ante ello, se planteó fortalecer las acciones de sensibilización con los centros de trabajo. 3

Se reportó la cobertura del 100 % de las figuras operativas mediante la contratación de 989 supervisoras, supervisores, capacitadoras y capacitadores electorales, así como avances en materia de inclusión, uso de tecnologías y modalidades de votación.

7 mil 122 solicitudes recibidas para participar en la Observación Electoral del Proceso Local en Coahuila

Por otra parte, el Consejo General conoció el informe sobre el procedimiento de acreditación de observadoras y observadores electorales del PEL 2025-2026 en Coahuila, el cual refleja una amplia participación ciudadana.

Al cierre del periodo se recibieron 7 mil 122 solicitudes, de las cuales 5 mil 951 fueron aprobadas, lo que representa una tasa de acreditación de 83.5 %. Asimismo, destaca la importante participación de las juventudes. Las personas de entre 17 y 25 años concentraron poco más del 42 % de las solicitudes de acreditaciones, mientras que la población entre 17 y 30 años representó el 52 % de las personas registradas.

Finalmente, se reconocieron los esfuerzos institucionales para ampliar la convocatoria, así como las acciones dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad y la realización de más de 6 mil cursos de capacitación.