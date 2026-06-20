Morelia, Michoacán, 20 de junio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) informa que hoy arranca el “Mundial Mujeres LIBRES” en la capital del estado. Esta iniciativa fue creada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) y los Centros LIBRE, e impulsa el deporte como herramienta de inclusión y convivencia comunitaria.

Este proyecto nacional se desarrolla en la modalidad de fútbol 7 y participan mujeres mayores de 18 años, con o sin experiencia deportiva, quienes integran equipos de hasta 11 jugadoras (7 titulares y 4 suplentes). Los partidos se disputarán en dos tiempos de 30 minutos. La estrategia contempla una estructura nacional en cuatro regiones del país, con etapas estatal, regional y nacional, bajo criterios de inclusión, representación diversa y fortalecimiento del tejido social a través del deporte.

En Michoacán, las actividades arrancaron hoy 20 de junio en la cancha de fútbol 7 que se encuentra en la macroglorieta de Villas del Pedregal, en Morelia, donde se desarrollarán los encuentros correspondientes a la fase estatal, hasta llegar a la final, programada a las 15:00 horas. Para concluir, se realizará una ceremonia de premiación a las 16:30 horas.

“El deporte es un espacio de libertad, de encuentro y de transformación. Cuando las mujeres ocupan la cancha, también avanzan en el ejercicio pleno de sus derechos y en la recuperación de los espacios públicos”, afirmó la titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano González, quien agregó que este tipo de iniciativas representan una apuesta por la igualdad sustantiva desde los territorios.

La Seimujer invita a las familias michoacanas a asistir y apoyar esta jornada deportiva, que impulsa la participación plena de las mujeres en el ámbito deportivo y refrenda el compromiso institucional con la igualdad sustantiva, el fortalecimiento del deporte comunitario y la apropiación del fútbol como espacio de encuentro e inclusión.