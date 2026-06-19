Morelia, Michoacán, 19 de junio de 2026.- La emoción del Jalo Futbolero continuará este fin de semana con la presentación de Yuri, quien llegará a Michoacán con su gira Icónica Tour, un espectáculo que recorre los grandes éxitos de su trayectoria artística desde los años 80.

La reconocida intérprete veracruzana ofrecerá un concierto lleno de música, nostalgia, color y producción escénica, con el que el público podrá disfrutar de una experiencia visual y musical de primer nivel. El espectáculo incluye 15 cambios de vestuario y una puesta en escena que ha conquistado recintos como el Auditorio Nacional.

“Las y los michoacanos también podrán ver a Rocío Dúrcal, quien aparecerá en pantalla para interpretar conmigo, a dueto, el tema ‘Como tu mujer’. Además, llevaré una réplica exacta del vestido con el que cantó ese tema y el cual diseñó Mitzy”, afirmó la cantante.

Durante dos horas, Yuri hará vibrar al público con temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, entre ellos “Maldita primavera”, “Detrás de mi ventana”, “Es ella más que yo”, “Primer amor”, “El espejo” y “¿Qué te pasa?”, además de otras canciones emblemáticas de su repertorio.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, recordó que las personas que obtuvieron sus boletos mediante la dinámica realizada con cocineras tradicionales, artesanas, artesanos y productores michoacanos podrán ingresar al Palacio del Arte para disfrutar de este gran espectáculo. Asimismo, recomendó llegar con anticipación para facilitar el acceso y ocupar oportunamente sus lugares.

AQUÍ UNA DE SUS CANCIONES MÁS FAMOSAS: