Morelia, Michoacán; 26 de febrero de 2026.- Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, se coloca en el Top 10 de alcaldes de grandes urbes mejor calificados, de acuerdo al más reciente estudio de CE Research.

#Video | Alfonso Martínez, en el top 10 de alcaldes mejor evaluados del país 👨🏽👍🏽 pic.twitter.com/7D5haUv0Hx — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 26, 2026

El estudio de febrero, evalúa a casi medio centenar de presidentas y presidentes municipales de las principales ciudades del país. En este ranking, el Alcalde de Morelia se coloca en la octava posición, superando a Puebla, Chihuahua, Toluca, entre otros.