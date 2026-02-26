Morelia, Michoacán; 26 de febrero de 2026.- Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, se coloca en el Top 10 de alcaldes de grandes urbes mejor calificados, de acuerdo al más reciente estudio de CE Research.

El estudio de febrero, evalúa a casi medio centenar de presidentas y presidentes municipales de las principales ciudades del país. En este ranking, el Alcalde de Morelia se coloca en la octava posición, superando a Puebla, Chihuahua, Toluca, entre otros.

