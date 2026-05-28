Morelia, Michoacán, a 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que inició una Carpeta de Investigación con relación a hechos con apariencia de delito derivados de la venta de seres sintientes en la vía pública, tras la puesta a disposición realizada por elementos de Policía Morelia.

En este sentido, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado Jesús “N” y Araceli “N”, quienes presuntamente comercializaban ocho cachorros de raza Cane Corso, de aproximadamente tres meses de edad.

Luego de la puesta a disposición, la Fiscalía dio inicio a los actos de investigación correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos y resolver conforme a derecho.

Los ocho ejemplares quedaron bajo resguardo de la Asociación de Protección Animal GHAPAD y HERMANO ANIMAL para su valoración médica y atención urgente, en apego a las disposiciones legales vigentes en materia de protección y bienestar animal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar toda conducta que atente contra los seres sintientes y mantener coordinación con las corporaciones de seguridad para fortalecer la protección y bienestar animal.