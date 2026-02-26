Zamora, Mich.- 25 de febrero de 2026.- Padre e hijo resultaron lesionados al ser atacados a balazos por criminales que huyeron luego de perpetrar el crimen, en la colonia El Vergel de la ciudad de Zamora.

Fue la noche de este miércoles, cuando los ofendidos fueron agredidos con armas de fuego sobre la calle Piñas. Las detonaciones fueron escuchadas por vecinos que pidieron ayuda al número de emergencias 911.

Policías Municipales y Guardias Nacionales se movilizaron localizando a dos masculinos heridos, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate se dieron cita y auxiliaron a Saúl R., R., de 47 años de edad, quien presentaba un rozón en la cadera y a Guillermo L., R., de 27 años de edad, mismo que sufrió una herida en el pie izquierdo, por lo que ambos fueron canalizados a un nosocomio.

La zona fue delimitada y más tarde personal especializado de la Fiscalía General del Estado se dio cita para efectuar las correspondientes averiguaciones. Siendo ignorado el móvil del atentado.