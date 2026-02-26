Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- Estudiantes de nivel medio superior y superior en Michoacán tendrán acceso a laboratorios especializados, industria 4.0, cursos, certificaciones, así como al diseño y construcción de laboratorios STEM, acciones que fortalecerán la formación y el desarrollo de talento en tecnologías de vanguardia, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).

Lo anterior, tras la formalización del acuerdo de colaboración entre el Iemsysem y el Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Michoacán (Clustertim), cuyo objetivo es consolidar la vinculación entre el sector educativo y la industria tecnológica, a través de uno de los referentes regionales en formación e innovación digital.

Durante la firma del acuerdo, realizada ante titulares de instituciones públicas e incorporadas de ambos niveles educativos, la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que este convenio abre nuevas oportunidades para que las y los estudiantes fortalezcan sus competencias en áreas STEM, al tiempo que los instó a vincularse activamente con el sector productivo y tecnológico para potenciar su desarrollo académico y profesional.

Por su parte, el presidente de Clustertim, José Antonio Vargas Barragán, señaló que este organismo agrupa a más de 30 empresas del sector tecnológico y mantiene 34 convenios de vinculación con instituciones educativas, lo que permite impulsar proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y certificación de talento especializado. Añadió que el clúster es sede de la Academia STEM Iberoamérica y certificador en industria 4.0.

Finalmente, ambas instituciones coincidieron en que este acuerdo representa un paso estratégico para alinear la formación académica con las necesidades reales de la industria, fortaleciendo la empleabilidad de las y los estudiantes y contribuyendo al desarrollo tecnológico de Michoacán.