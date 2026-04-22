Ario de Rosales, Mich.- 22 de abril de 2026.- La mañana de este miércoles, un grupo armado atacó a balazos a personal de la Policía Municipal de Ario de Rosales, con saldo preliminar de 3 oficiales heridos, uno de ellos de suma gravedad, en la población de Camémbaro.

De acuerdo con la información preliminar, los patrulleros realizaban labores preventivas sobre la carretera Pátzcuaro – Tacámbaro y en las inmediaciones del negocio Construrama Ramírez, sujetos con armas de grueso calibre comenzaron a dispararles.

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Los policías repelieron el ataque, tras lo cual los agresores huyeron, sin embargo, durante el tiroteo tres de los agentes municipales fueron alcanzados por las balas, por lo que sus compañeros y paramédicos los trasladaron a hospitales de la región.

Uno de los uniformados presenta un impacto en un ojo, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado, en tanto que sus colegas tienen lesiones en piernas y brazos. De los heridos no han sido reveladas sus identidades.

En el sitio de la refriega quedaron regados varios casquillos percutidos, además el establecimiento terminó con múltiples orificios por los balazos en cristales y fachada.

De inmediato en la región se implemento un operativo interinstitucional en busca de los responsables del atentado y se reforzaron las labores preventivas con elementos de Guardia Civil, policías de municipios aledaños y fuerzas federales.

AGENCIA RED 113