Morelia, Michoacán, 22 de abril de 2026. Integrantes del Jurado Calificador del 22° Concurso de Dibujo Infantil Ilumina tus Derechos, convocado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, llevaron a cabo la sesión de dictaminación a fin de seleccionar los trabajos ganadores del primero, segundo y tercer lugar de las categorías A, dirigida a infantes de 6 a 9 años y, B, para participantes de entre 10 y 12 años.

El jurado estuvo conformado por Mónica Sánchez Cachu, representante de Xóchitl Gabriela Ruiz González, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado; Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar; Manuel Sánchez Sánchez, en representación de Daniela de los Santos Torres, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Judith Piña Díaz, representante de la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, presidenta de la Comisión de Protección a la niñez y adolescencia del Congreso de Estado y, por la Directora General del DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguiñiga.

Al darles la bienvenida, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, dijo que para el organismo es de suma importancia darles voz a las infancias del Estado, a fin de que expresen lo que, desde su perspectiva, significan los derechos humanos y el respeto a los mismos.

Detalló que fue el personal de las diversas Visitadurías el encargado de realizar la difusión del concurso en sus regiones, así como el responsable de recibir los trabajos participantes, registrando las siguientes cifras: Morelia, 283; Sahuayo, 690; Zitácuaro, 661; Lázaro Cárdenas, 590; La Piedad, mil 155; Los Reyes, 2 mil 358; Apatzingán, mil 436; Coalcomán, 50; Uruapan, 497 y Zamora, 803, dando un gran total de 8,523 dibujos.

Por su parte, las y los miembros del jurado coincidieron en señalar que las niñas y niños participantes demostraron un gran talento. Son, dijeron, artistas en potencia, por lo que se sugiere darle seguimiento a su creatividad.

Agregaron que, aunque el tema de esta emisión fue ”Juego Limpio. Mi derecho a crecer sano y a jugar sin barreras”, al observar de manera detallada los dibujos se deduce que las infancias tienen muy presente temas como la perspectiva de género, la inclusión, el rechazo a la violencia y la importancia del cuidado del medio ambiente.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo 28 de abril, en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, ubicadas en Fernando Montes de Oca 108, colonia Chapultepec Norte, en Morelia, Michoacán.

De manera previa, las y los ganadores serán notificados de su triunfo, a través de la vía telefónica, tal como lo establece la convocatoria.