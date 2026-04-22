Tlazazalca, Michoacán, 22 de abril de 2026.- La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) finalizó los trabajos de ampliación de la red de agua potable en la localidad de La Yerbabuena, municipio de Tlazazalca. Con esta obra, se garantiza el suministro directo en los hogares de más de 532 habitantes, elevando su calidad de vida y bienestar.

Olivia Cazarez Arreola, coordinadora general de la Ceac, destacó que esta obra se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y busca llevar agua potable hasta las regiones más remotas de la entidad.

“Se construyeron dos mil 179 metros de tubería y se instalaron 212 tomas domiciliarias, lo que garantiza que las familias de esta localidad puedan acceder al agua de manera regular en sus viviendas”, subrayó la funcionaria estatal.

La obra se ejecutó con una inversión total de 2.9 millones de pesos, provenientes del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) 2025. El financiamiento fue un esfuerzo tripartito: la Federación aportó el 50 por ciento a través de la Conagua, mientras que la Ceac y el Gobierno Municipal de Tlazazalca contribuyeron con un 25 por ciento cada uno.

Finalmente, la titular de la Ceac reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado con las comunidades michoacanas para garantizar que el acceso al agua potable sea una realidad que transforme su calidad de vida.