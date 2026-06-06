La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Morelia, en coordinación con la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (COVECHI), llevó a cabo el panel conmemorativo por el 25 Aniversario del Rescate del Centro Histórico de Morelia, un espacio de reflexión que reunió a protagonistas y testigos de este proceso que marcó un antes y un después en la historia de la ciudad.

Durante la inauguración, el presidente de CANACO Servytur Morelia, Oliverio Cruz Gutiérrez, reconoció la visión y voluntad de quienes impulsaron este proyecto de transformación urbana, destacando que el rescate del Centro Histórico fue posible gracias a que se escuchó la voz de la ciudadanía y se tomaron decisiones pensando en la ciudad que las y los morelianos anhelaban.

“Hoy reconocemos a quienes tuvieron la determinación de escuchar a los morelianos y apostar por una ciudad más ordenada, más atractiva y con una mejor calidad de vida. El rescate del Centro Histórico es un ejemplo de que cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, se pueden lograr grandes transformaciones”, expresó.

El panel estuvo integrado por el exgobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí; el expresidente municipal de Morelia, Salvador Galván Infante; el presidente de COVECHI, Alfonso Guerrero Guadarrama; y la comunicadora Liliana Buenrostro, quien fungió como moderadora para este panel donde compartieron experiencias, anécdotas y reflexiones sobre los retos y decisiones que hicieron posible este proyecto.

Durante el diálogo se destacó que esta conmemoración no busca únicamente recordar los acontecimientos ocurridos hace 25 años, sino comprender cuáles fueron las decisiones que permitieron transformar el corazón de la ciudad y qué enseñanzas deja este proceso para preservar y fortalecer el presente y futuro del Centro Histórico.

Asimismo, se recordó que en aquel momento existían importantes afectaciones en materia de movilidad, patrimonio, turismo y convivencia ciudadana, retos que fueron enfrentados mediante la suma de voluntades políticas, decisiones institucionales, participación empresarial y corresponsabilidad social.

En el marco de este evento, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Luis Navarro García, encabezó la toma de protesta de los Guardianes del Centro Histórico de Morelia, una iniciativa ciudadana orientada a promover la conservación, protección y fortalecimiento de este importante espacio patrimonial.

A esta toma de protesta se sumaron diversas autoridades y personalidades, entre ellas el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña; la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez; así como el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa.

Con este panel concluyeron las actividades conmemorativas organizadas con motivo del 25 Aniversario del Rescate del Centro Histórico de Morelia, trabajos que involucraron a varias administraciones municipales y estatales; así como a muchas administraciones de presidentes de CANACO; a fin de reconocer el esfuerzo colectivo que hizo posible la transformación de uno de los principales símbolos de identidad, cultura y desarrollo de la capital michoacana.