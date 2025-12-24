Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.- Una operadora del C5 Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindó indicaciones de primeros auxilios a familiares de un bebé con complicaciones respiratorias; maniobras de atención inmediata que lograron preservar su vida para posteriormente recibir atención especializada.

#Video | Agente del C5 salva la vida de un recién nacido en emergencia 🚑#Morelia pic.twitter.com/I2PyFLnWVd — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 24, 2025

El trabajo realizado por la agente de la línea 911 Emergencias fue fundamental. Gracias a su capacidad de respuesta, proporcionó asistencia oportuna mediante instrucciones precisas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta el arribo de las unidades de auxilio.

Posteriormente, paramédicos llegaron a la vivienda ubicada en la colonia Villas del Real para estabilizar al paciente y trasladarlo a un hospital local, donde continuó bajo supervisión médica especializada.

El personal especializado del C5i Michoacán se encuentra permanentemente alerta para brindar auxilio. A través de las líneas 911 Emergencias y 089 Denuncia Anónima, se garantiza atención profesional las 24 horas del día.